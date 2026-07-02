Каллас заявила о намерении расширить санкции против России

Каллас сообщила, что предложит расширить санкции против России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что предложит расширить санкции против России. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня я предложу ввести санкции против большего числа организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России, в ответ на удары», — говорится в публикации.

Россия нанесла массированный удар возмездия по объектам на Украине в ночь на 2 июля. Как рассказали в российском оборонном ведомстве, атака осуществлялась с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования.