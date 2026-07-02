Адвокат «королевы марафонов» раскрыла правду о зарплате Блиновской в колонии

Адвокат Сальникова: Сообщения, что Блиновская получает в колонии 6,7 тыс. рублей — бред

Сообщения о том, что месячная зарплата «королевы марафонов» Елены Блиновской в колонии составляет 6,7 тысячи рублей — бред. Об этом заявила адвокат блогерши Наталья Сальникова в интервью «360»

«Ни про какие 6700 рублей я, конечно, вам сказать не могу, потому что это бред сивой кобылы», — сказала она. Адвокат объяснила, что если бы это на самом деле было так, то, в таком случае, в колонию должна была бы приехать проверка. Сальникова отметила, что СМИ, публикуя сообщения о зарплате Блиновской в сумме меньше семи тысяч рублей, обвиняют колонию в нарушении закона, потому что на сегодняшний день МРОТ во Владимирской области составляет порядка 27 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» отбывает наказание в колонии во Владимирской области, где работает швеей. За полгода она заработала около 36 тысяч рублей.