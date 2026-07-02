Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:43, 2 июля 2026Силовые структуры

Адвокат «королевы марафонов» раскрыла правду о зарплате Блиновской в колонии

Адвокат Сальникова: Сообщения, что Блиновская получает в колонии 6,7 тыс. рублей — бред
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Сообщения о том, что месячная зарплата «королевы марафонов» Елены Блиновской в колонии составляет 6,7 тысячи рублей — бред. Об этом заявила адвокат блогерши Наталья Сальникова в интервью «360»

«Ни про какие 6700 рублей я, конечно, вам сказать не могу, потому что это бред сивой кобылы», — сказала она. Адвокат объяснила, что если бы это на самом деле было так, то, в таком случае, в колонию должна была бы приехать проверка. Сальникова отметила, что СМИ, публикуя сообщения о зарплате Блиновской в сумме меньше семи тысяч рублей, обвиняют колонию в нарушении закона, потому что на сегодняшний день МРОТ во Владимирской области составляет порядка 27 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что «королева марафонов» отбывает наказание в колонии во Владимирской области, где работает швеей. За полгода она заработала около 36 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал российский массированный удар возмездия

    Китайский Changan рекордно снизил цену на свой кроссовер в России

    Министр оценил идею увеличить майские праздники за счет новогодних

    Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

    79-летняя легенда Голливуда сообщил о борьбе с болезнью Альцгеймера

    Политолог раскрыл подробности возможного финансового изменения в НАТО

    Дроны атаковали посольство России в Швеции

    Обломки БПЛА упали в расположенном почти в 2000 километрах от границы с Украиной регионе

    Живописное место при задержании двух украинских агентов попало на видео

    Раскрыты подробности разговора Пашиняна с Мишустиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok