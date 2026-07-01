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Силовые структуры
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08:31, 1 июля 2026Силовые структуры

Раскрыта зарплата «королевы марафонов» в колонии

Shot: «Королева марафонов» Блиновская получает менее 7 тысяч рублей в колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Раскрыта зарплата «королевы марафонов», блогера Елены Блиновской в колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, она получает меньше семи тысяч рублей во Владимирской колонии, где работает швеей. Точная сумма ее месячной зарплаты составляет 6700 рублей, а в феврале она получила 2900 рублей, потому что не смогла отработать полный месяц из-за болезни. Так, за полгода она заработала около 36 тысяч рублей.

18 февраля сообщалось, что Блиновская попала в лазарет с воспалением легких. Это произошло из-за того, что в колонии, где она отбывает наказание, трое суток не было отопления из-за коммунальной аварии на теплотрассе. Температура опускалась до 15 градусов. Осужденных обеспечили горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями, но многие начали болеть.

Воспаление легких у нее в результате не подтвердилось.

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