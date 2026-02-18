Блогерша Блиновская попала в лазарет с подозрением на воспаление легких

Блогерша Елена Блиновская попала в лазарет исправительной колонии с подозрением на воспаление легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в колонии, где отбывает наказание блогерша, трое суток не было отопления из-за коммунальной аварии на теплотрассе, температура опускалась до 15 градусов. Осужденных обеспечили горячим питанием, теплой одеждой и обогревателями, но многие начали болеть.

Сообщается, что минимум 20 человек пожаловались на температуру, кашель и насморк. Среди них оказалась Блиновская. Воспаление легких у нее в результате не подтвердилось.

Блогерша была задержана в апреле 2023 года. Ее приговорили к 4,5 года колонии за неуплату налогов при реализации своего «марафона желаний». С учетом времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская отбыла уже больше половины срока.

