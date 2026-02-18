Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:59, 18 февраля 2026Силовые структуры

Трепова пожаловалась на проблемы в колонии

Дарья Трепова пожаловалась на зубную боль и попросилась к стоматологу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловалась на резкую зубную боль руководству колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Трепова попросила отправить ее к стоматологу. Предполагается, что ее здоровье могло ухудшиться из-за пребывания в ШИЗО. Там осужденная провела 54 дня. По словам ее мужа, в середине осени Трепова в четвертый раз попала в штрафной изолятор, где ее продуло из-за сквозняка.

Ранее сообщалось, что Трепова попросила прощения у пострадавших в теракте, который она устроила.

2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга Трепова по указанию украинских спецслужб вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин) подарок с бомбой. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    76-летнего похитителя унитаза не могли поймать три месяца

    Глава украинской делегации описал свой настрой после переговоров одним словом

    Не справившегося с детским плачем россиянина наказали 18-летним заключением

    Посетивший 60 стран россиянин описал пять из них фразой «точно не вернусь»

    Трепова пожаловалась на проблемы в колонии

    В Госдуме одобрили проект закона о пресечении уклонений от обязанности по защите Отечества

    Украинский командир ответит за унесший жизнь военкора Первого канала теракт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok