Осужденная на 27 лет террористка Трепова попросила прощения у пострадавших

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденная на 27 лет лишения свободы за совершение теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), попросила прощения у пострадавших. Об этом она заявила в фильме журналиста ВГТРК Андрея Медведева.

По словам Треповой, она не сможет исправить последствия своих действий, однако хочет попросить прощения «настолько, насколько это возможно».

2 апреля 2023 года в кафе Петербурга Трепова вручила Татарскому подарок с бомбой. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы. Трепова действовала по указанию украинских спецслужб. В настоящее время она находится в мордовской колонии.