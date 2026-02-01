Реклама

Осужденная на 27 лет террористка Трепова попросила прощения у пострадавших

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), осужденная на 27 лет лишения свободы за совершение теракта против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), попросила прощения у пострадавших. Об этом она заявила в фильме журналиста ВГТРК Андрея Медведева.

По словам Треповой, она не сможет исправить последствия своих действий, однако хочет попросить прощения «настолько, насколько это возможно».

2 апреля 2023 года в кафе Петербурга Трепова вручила Татарскому подарок с бомбой. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы. Трепова действовала по указанию украинских спецслужб. В настоящее время она находится в мордовской колонии.

