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10:45, 2 июля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об эффективности удара возмездия по Украине

Депутат Колесник: Сегодняшний удар по Украине был крайне эффективным
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Удар возмездия, который наносился сегодня по территории Украины, был крайне эффективным, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны объявили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по объектам на Украине. Атака велась с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного, морского базирования.

Депутат заявил, что надо лишить Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможностей передвигаться в сторону фронта. По его словам, необходимо остановить технику, включая танки, БТР, авиацию и другую механику, работающую на любых фракциях нефти.

«Этим сейчас занимаются наши вооруженные силы. Сегодняшний удар был крайне эффективным. И тут уже дело не в ответах. Просто нужно наносить удары по таким объектам, которые влияют на боеготовность ВСУ», — сказал Колесник.

Ранее в России заговорили о боях за Одессу — военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что контроль над городом станет фактором, который усилит российские переговорные позиции. По его мнению, Украину нужно вовсе лишить выхода к Черному морю.

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