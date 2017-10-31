Насильно выданная замуж пакистанка отравила мужа и еще 12 человек

Полицейские пакистанского города Музаффаргарх (провинция Пенджаб) задержали женщину по имени Азийя Биби (Asiya Bibi), подозреваемую в отравлении членов семьи ее мужа. Об этом сообщает BFMTV.

По данным следователей, она подсыпала отраву в молоко, однако супруг не стал его пить. Тогда смесь была использована для приготовления ласси — популярного в этих местах питьевого йогурта. Напиток был предназначен для многочисленной семьи ее супруга.

В результате 13 человек погибли, 14 находятся в больнице. «Мы арестовали Азийю Биби, ее тетку и молодого человека», — заявил представитель местной полиции Оваис Ахмад (Owais Ahmad). По его словам, тетя отравительницы была организатором и вдохновителем преступления. Мужчина являлся любовником подозреваемой и соучастником отравления.

Полицейские считают, что решившаяся на убийство женщина была выдана замуж против ее воли, а совершенное преступление стало проявлением мести.

Насильственные браки являются распространенным явлением в Пакистане, особенно в сельских и бедных регионах. Зачастую девушек выдают замуж против их воли еще в подростковом возрасте.