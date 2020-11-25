Украина подала иск в российский суд к Кашпировскому для получения его ДНК

Украина подала иск в российский суд с требованием к экстрасенсу Анатолию Кашпировскому предоставить ДНК-тест, передает Telegram-канал Mash.

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Это произошло после обращения в украинский суд сына жительницы Борисполя Светланы Фуштей, которая в 1990-е работала личной помощницей экстрасенса.

По ее словам, в те годы она забеременела от Кашпировского. Доказать, что отцом ее 27-летнего сына Алексея является известный экстрасенс, должен был тест ДНК. Однако после передачи иска из Бориспольского районного суда в Россию, с Кашпировским связаться не смогли, поскольку в настоящее время он живет в США.

Кашпировский получил популярность в 1989 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». В 2018 году он подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против руководства Первого канала. Он требовал 500 тысяч рублей из-за передачи «Вечерний Ургант», в одном из выпусков которой его фотографию наклеили на картинку кота-«экстрасенса».