Кашпировский потребовал у Первого канала полмиллиона рублей за коллаж с котом

Советский экстрасенс Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против руководства Первого канала. Он потребовал 500 тысяч рублей за выпуск передачи «Вечерний Ургант», в котором показали коллаж, где лицо мужчины наклеили на фотографию кота-«экстрасенса» из Благовещенска. Об этом сообщает Rambler News Service.

Указанный выпуск вышел в эфир 31 января 2017 года, однако экстрасенс обратился в суд только в феврале 2018-го. Помимо денег, мужчина потребовал от представителей Первого канала выступить с опровержением, так как показанные в эфире снимки могли навредить, по мнению Кашпировского, его деловой репутации.

Руководители телекомпании также получили претензию от владельцев кота. Хозяева питомца настаивают, что авторы юмористической передачи «приписали коту свойства, которыми тот не обладает».

Анатолий Кашпировский прославился в 1989 году. Врач-психотерапевт вел собственную программу на канале Центрального телевидения СССР, в ходе которой он якобы магическим образом лечил телезрителей от различных заболеваний. В 2011 году экстрасенс судился с ВГТРК из-за утверждения главного психиатра Министерства обороны России Владислава Шамрея о том, что сеансы Кашпировского могут нанести вред.

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