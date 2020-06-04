Известный журналист оказался гипнотизером и другом Кашпировского

Видео: Україна 24

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что владеет приемами, при помощи которых якобы гипнотизирует людей во время интервью. Об это он сказал в опубликованном на YouTube интервью телеканалу «Украина 24».

«Я неоднократно говорил в свое время, что хорошее интервью — это всегда и гипноз в том числе, это шаманство», — отметил Гордон. По его словам, это профессиональные приемы, которые, как оказалось, не всегда можно обсуждать публично.

Журналист признался, что обучился «навыкам психологического влияния» у психотерапевта Анатолия Кашпировского, с которым его связывает многолетняя дружба. «Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал», — объяснил свои действия Гордон во время интервью.

Так он ответил на вопрос журналиста «Украины 24» о том, действительно ли применял гипноз при общении с бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Ранее Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и Гиркиным по заданию спецслужб страны. По словам журналиста, «флешки с материалами интервью» находятся в Гааге и станут свидетельскими показаниями на судебном процессе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!