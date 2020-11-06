Власти Украины заявили о потере триллиона долларов

За последние десять лет Украина могла бы в совокупности добавить триллион долларов к своему ВВП, если бы не проблемы с управлением. Такую оценку дал премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, это означает, что триллион долларов потеряли все граждане страны, а причиной стали постоянные изменения экономических векторов и незавершенные реформы.

В ходе представления экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года Шмыгаль подчеркнул, что проблемы возникли из-за отсутствия долгосрочной стратегии, коррупции и неэффективного управления.

Ранее Шмыгаль предупреждал, что если не начать серьезные экономические реформы, то через 15 лет Украине придется отменять пенсии, так как в бюджете на них не останется денег. Он указал, что из-за демографической катастрофы вскоре один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в октябре указывала, что более четверти жителей Украины находятся за чертой бедности. Так, пенсию на уровне или ниже границы монетарной бедности получают около 80 процентов пенсионеров.