Зеленский добился увеличения алкогольных доходов Украины

Украинское государственное предприятие «Укрспирт» за первые девять месяцев 2020 года увеличило чистую прибыль на 63,4 процента, до 28,1 миллиона гривен (миллион долларов). Об этом в Facebook рассказал руководитель предприятия Сергей Блескун.

За три квартала «Укрспирт» увеличил выпуск спирта на 19,56 процента, до 4,7 миллиона декалитров. Предприятие уплатило 424,2 миллиона гривен налогов (15 миллионов долларов), что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 31,2 процента.

Такого увеличения показателей удалось добиться на фоне намерений президента Украины Владимира Зеленского реформировать отрасль. В конце прошлого года глава государства заявлял, что производство спирта в стране находится под контролем криминальных группировок, что приводит к значительным потерям бюджета.

Для исправления ситуации Зеленский потребовал провести внеплановый аудит «Укрспирта», установить камеры наблюдения на всех спиртзаводах и трекеры на транспортных средствах. Также с 1 января вступил в силу указ об отмене государственной монополии на производство спирта.

По словам Блескуна, первые два квартала ситуация была еще лучше, но затем сказались рост цен на кукурузу и пшеницу и демонополизация. Глава «Укрспирта» подчеркнул, что приватизация объектов госпредприятия продолжится. Только за последние две недели приватизированы три объекта на сумму почти 160 миллионов гривен (5,65 миллиона долларов).