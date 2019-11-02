Зеленский признал утрату контроля над спиртом

Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта». Об этом на совещании по вопросам развития спиртовой отрасли заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Экономическая правда».

По его словам, преступность управляет государственными заводами уже более десяти лет. В свою очередь замглавы офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что с 2016 года финансовый результат «Укрспирта» ухудшился в пять раз. Тогда он заплатил налог на прибыль в размере 30 миллионов гривен, а в 2018 году не уплатил «ни копейки».

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Ковалив также отметила, что нелегальный рынок спирта приводит к потере восьми миллиардов гривен в государственных и местных бюджетах.

В целях регулирования области производства спирта украинские власти решили провести внеплановый аудит «Укрспирта», установить камеры наблюдения на всех спиртзаводах и трекеры на транспортных средствах. Также Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 2020 года.

Ранее министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал, что за годы независимости страна лишилась половины земель, которые находились в государственной собственности — из 1,3 миллиона гектаров на начало 1990-х годов сейчас осталось в лучшем случае 700 тысяч.

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