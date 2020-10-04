Украинцев предупредили об отмене пенсий в будущем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил жителей страны о вероятной отмене пенсий в будущем. Об этом пишет «МК».

По его словам, уже через 15 лет власти будут вынуждены прекратить выплату пенсий украинцам. Премьер-министр считает, что в бюджете на пенсии гражданам не останется средств.

Необходимостью отказаться от выплаты пособий пожилым станет демографическая катастрофа, которая ожидает Украину. По данным Шмыгаля, уже в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.

Он отметил, что для того, чтобы содержать пенсионеров, властям Украины придется повысить налоги в два раза. При этом Шмыгаль признал, что платить повышенные налоги компании отказываются. То есть «увеличение в два раза невозможно», отметил политик.

При этом, по мнению премьер-министра, решить ситуацию может создание накопительной пенсионной системы.

В августе бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что экономика страны рухнула, а сама Украина утратила независимость. «Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия — это огромные расходы. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику», — заявил он.