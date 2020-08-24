Бывший премьер Украины заявил о потере страной независимости и обвале экономики

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что экономика страны рухнула, а сама Украина утратила независимость. Его слова прозвучали в понедельник, 24 августа, в эфире телеканала «Наш».

«Украина имела все шансы стать полноправным субъектом международного права. Но что началось? Начался обвал экономики. Почему отказались от ядерного оружия? Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия — это огромные расходы. Мы стали терять независимость потому, что стали разрушать свою экономику», — рассказал Азаров.

Ранее в июле Азаров заявил, что Украина окончательно превратилась в банановую республику, поскольку именно этот фрукт сейчас самый дешевый в стране.

День независимости Украины празднуется в стране ежегодно 24 августа.

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