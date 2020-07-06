Украину назвали «банановой республикой»

Украина окончательно превратилась в банановую республику, поскольку именно этот фрукт сейчас самый дешевый в стране. Об этом заявил бывший премьер-министр Николай Азаров на своей странице в Facebook.

«Обещание про аграрную державу свелись к тому, что самым доступным фруктом стал банан. Средняя розничная цена на бананы в Киеве по состоянию на 30 июня — 1 июля составляла 27,2 гривны за килограмм (около 70 рублей — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Азаров.

Политик добавил, что банан на Украине дешевле, чем арбуз и яблоко. «Доуправлялись!» — констатировал бывший премьер.

15 июня стало известно, что Украина привлечет 200 миллионов долларов США от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации программы ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство. В январе-мае 2020 года страна экспортировала сельхозпродукции на сумму более чем девять миллиардов долларов.

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