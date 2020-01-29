Европа поможет Украине миллионами евро

​Евросоюз выделит Украине 26 миллионов евро на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщил на саммите Украина — ЕС украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

Европейский союз поможет деньгами сельскому хозяйству и фермерству в рамках соглашения о поддержке аграрного сектора Украины. По словам Гончарука, соответствующее соглашение было подписано во вторник, 28 января. «Наши европейские партнеры в рамках этой сделки согласились выделить 26 миллионов евро», — заявил Гончарук.

Материалы по теме Плата за вход Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями

Ранее Алексей Гончарук назвал сроки соответствия страны критериям членства в Евросоюзе. По словам Гончарука, программа правительства предусматривает «амбициозную цель» — через пять лет Украина должна синхронизировать политику со странами-членами ЕС.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает курс на евроатлантическую интеграцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!