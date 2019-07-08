Украина получит от Европы 127 миллионов евро на пять проектов

Брюссель пообещал выделить Киеву в общей сложности около 127 миллионов евро на реализацию пяти проектов. Соответствующие соглашения были подписаны на саммите «Украина — ЕС», передает «Интерфакс-Украина».

Стороны обновили Соглашение о финансировании программы поддержки ЕС для востока Украины, подписав дополнительное соглашение. Оно предусматривает выделение десяти миллионов евро на улучшение жизни переселенцев, секторальных реформ в регионе, развитии здравоохранения, образования и восстановление инфраструктуры. Еще десять миллионов евро Киев получит в рамках подписанного соглашения о поддержке гражданского общества и культуры.

Брюссель также одобрил подписание соглашения о начале второго этапа программы «Антикоррупционная инициатива», которая подразумевает развитие независимости антикоррупционных органов. На эти цели Украина получит 22,9 миллиона евро. Отдельным соглашением провозглашается старт второй фазы другой программы — «U-LEAD», цель которой заключается в стимулировании реализации реформы децентрализации. Брюссель выделяет на эту программу 40 миллионов долларов.

Самую большую сумму Брюссель выделяет Киеву на реализацию реформ, предусмотренных положениями Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. 44 миллиона евро будет выделено, в частности, на улучшение взаимодействия в рамках зоны свободной торговли.

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Ранее украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия. По ее собственным словам, решение об ее исключении из списка делегации было принято премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

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