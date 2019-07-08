Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС

Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, проходящий в Киеве. Об этом сообщает «Европейская правда».

Фамилии чиновницы не оказалось в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия. Когда Климпуш-Цинцадзе пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе.

Материалы по теме Хлопнули дверью Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?

«Премьер (Владимир Гройсман — прим. «Ленты.ру») принял решение исключить меня из делегации, потому что в предыдущих списках я была, а команда нового президента стала заложником тех интриг, которые ведет глава правительства», — заявила чиновница.

По ее словам, на мероприятие не пустили тех, кто занимался тематикой евроинтеграции и знают вопросы, которые там обсуждаются.

Издание отмечает, что межправительственные документы на саммите будет подписывать первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

В мае Климпуш-Цинцадзе заявила о планах Киева пересмотреть соглашение с ЕС в 2020 году. Формальным поводом для этого она назвала изменение структуры украинской экономики.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом партии бывшего президента Украины Петра Порошенко и входит в первую десятку предвыборного списка.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!