Украинский премьер обвинил своего заместителя в желании политического скандала

Вице-премьер Украины по евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, не допущенная на саммит Украина — ЕС, хотела устроить политический скандал. Такое мнение выразил украинский премьер-министр Владимир Гройсман, передает «Интерфакс-Украина».

Гройсман заявил, что если бы Климпуш-Цинцадзе сообщила ему о проблемах с допуском напрямую, то он бы смог попробовать урегулировать проблему. «Вместо этого вице-премьер-министр идет и устраивает скандал прямо на входе в Мариинский дворец. Как только она устраивает скандал, рядом случайно оказываются две камеры», — сказал он.

Премьер выразил мнение, что такое поведение указывает на желание «устроить политический скандал». Он также добавил, что за случившимся, по его словам, стоит бывший президент страны Петр Порошенко. «Я с подобными шагами уже встречался. И все 2,5 года на должности премьер-министра время от времени такие подковерные, грязные, мелкие интриги направлялись в мой адрес», — заключил Гройсман.

Ранее 8 июля Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику. По ее словам, решение об ее исключении из списка делегации было принято премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом партии бывшего президента Украины Петра Порошенко и входит в первую десятку предвыборного списка.

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