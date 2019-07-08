Недопуск украинского министра на саммит с ЕС объяснили кознями Зеленского

Пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук объяснил недопуск вице-премьера по евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе на саммит Украина — ЕС. Свой ответ на обвинения вице-премьера он опубликовал на странице в Facebook.

Он напомнил вице-премьеру, что состав украинской делегации на саммит формировал президент страны Владимир Зеленский. «Очень странно, что профильный чиновник этого не знает», — написал пресс-секретарь.

«Ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы», — добавил Рябчук.

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Ранее 8 июля украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — ЕС, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику. По ее словам, решение об ее исключении из списка делегации было принято премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

Иванна Климпуш-Цинцадзе является членом партии бывшего президента Украины Петра Порошенко и входит в первую десятку предвыборного списка.

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