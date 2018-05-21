Киев пожаловался на создающую образ «фашистской Украины» Россию

Россия стремится навязать всему миру образ Украины как коррумпированного и фашистского государства. С таким заявлением в интервью польскому порталу Onet выступила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Россия пытается навязать миру нарратив о том, что Украина — это государство в состоянии упадка, коррумпированное и фашистское», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что власти страны борются с коррупцией. «Четыре года назад у нас не было какого-либо антикоррупционного законодательства, никаких институтов, борющихся с такими патологиями, и механизмов борьбы с ними. Все это уже существует или создается. Два года назад мы представили электронную систему государственных закупок [ProZorro], которая в настоящее время считается одной из лучших в мире. Из подготовленных отчетов мы знаем, что система защитила государственный бюджет от кражи сотен тысяч долларов», — заявила она.

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По словам Климпуш-Цинцадзе, Россия ведет активную работу во многих европейских столицах. «Дезинформационные кампании, манипуляции, пропаганду, деловую активность, научно-исследовательские центры или финансирование западных политических партий. После таких событий, как вмешательство России в президентские выборы в США или покушение на Сергея Скрипаля, надо бить тревогу», — указала представитель Киева.

«К этому добавляется присутствие Москвы в Сирии и на всем Ближнем Востоке. Откуда возникла проблема миграции в Европе? Что привело к тому, что многие люди покинули свои дома и обратили свои взгляды на Старый Свет? Следы ведут к России, которая хочет дестабилизировать регион. Не стоит заблуждаться, что это не так», — добавила Климпуш-Цинцадзе, подчеркнув, что «Россия говорит языком силы».

«Это не просто война за Украину. Конечной целью России является не падение Украины как государства. Москва хочет перевести часы назад. Одним словом — вернуться в прошлое, в котором мир был разделен. Сегодня [Россия] хочет разделить западный мир, чтобы проводить свою экспансивную политику», — сказала она, порекомендовав президенту России Владимиру Путину «убраться из Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.

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