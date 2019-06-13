Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что страна может стать членом Евросоюза в 2035 году. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению Климкина, сейчас европейские страны скептически относятся к расширению объединения. В ближайшие годы подобные настроения сохранятся, но уже к 2025 году Украина сможет начать переговоры о членстве в ЕС. «Если настроения внутри ЕС сбалансируются, балканские страны успешно интегрируются в 2025 году, а также другие звезды и планеты станут в благоприятные евроинтеграционные позиции, то после 2025-го у нас появится реальный шанс получить европейскую перспективу. Амбициозно, но возможно», — написал дипломат.

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС. «Поэтому до тех пор [мы] должны реально прыгнуть выше головы, чтобы изменить Украину и украинцев», — отметил глава МИД.

12 июня Климкин заявил, что Украина не станет частью Евросоюза в ближайшие десять лет. По его словам, Киев не успеет стать государством-членом объединения в этот срок, поскольку для этого властям следовало «давно вести переговоры о вступлении».

В январе Климкин признавал, что в ближайшее время Украина не сможет вступить в НАТО и ЕС. По словам министра, это вопрос среднесрочной перспективы.

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