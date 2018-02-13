Евросоюз выделит деньги на восстановление Донбасса и децентрализацию Украины

Европейский союз намерен в 2018 году выделить 50,5 миллиона евро на развитие востока Украины. Об этом в интервью изданию «Деловая столица» сообщил министр украинского правительства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«В нынешнем году финансирование дает GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству): в конце декабря мы подписали с ними проект на 5 миллионов евро (для развития малого и среднего бизнеса и по созданию рабочих мест). Также Европейский союз выделит нам 50,5 миллиона евро для решения разных вопросов на востоке Украины (уже со второй половины этого года начнутся имплементационные процессы)», — заявил Черныш.

Материалы по теме С последующей заморозкой Можно ли урегулировать конфликт между Киевом и Донбассом

Министр пояснил, что под имплементационными процессами подразумевается децентрализация. Деньги также пойдут на создание рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса в Донбассе.

При этом Черныш заметил, что на восстановление и «деоккупацию» Донбасса из госбюджета Украины выделено всего 34 миллиона гривен (около 1 миллиона евро), тогда как министерство просило 2 миллиарда гривен (около 59 миллионов евро).

Закон о реинтеграции Донбасса был принят Верховной Радой 18 января. Согласно ему, президент Украины может вводить военное положение, а Россия признается «страной-агрессором».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!