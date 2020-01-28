Украина назвала сроки достижения соответствия критериям Евросоюза

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки соответствия страны критериям членства в Евросоюзе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Гончарука, программа правительства предусматривает «амбициозную цель» — через пять лет Украина должна синхронизировать политику со странами-членами ЕС. В частности, это касается «Европейского зеленого соглашения» (ЕЗС).

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«Амбициозная цель Евросоюза — к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Украина готова стать неотъемлемой частью истории успеха», — написал Гончарук, добавив, что предложил вице-президенту Еврокомиссии Франсу Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты в рамках ЕЗС.

Украинский премьер также отметил, что власти намерены трансформировать Украину в конкурентную экономику с «энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей».

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает курс на евроатлантическую интеграцию. Доля украинцев, желающих вступления страны в Евросоюз, превышает 64 процента.

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