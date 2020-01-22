Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет «РБК-Украина».

По его словам, Киев видит свое будущее в Евросоюзе. «Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет [вступить] в Европейский союз», — отметил Зеленский.

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Он заявил, что многие государства поддерживают Украину и видят ее будущее в Евросоюзе как равноправного партнера. В то же время Зеленский подчеркнул, что основным вопросом является будущий статус Украины в объединении.

Осенью 2019 года стало известно, что Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года.

Курс Украины на вступление в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. Соответствующий закон в феврале 2019 года подписал тогдашний президент страны Петр Порошенко. Нынешний глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также поддерживает этот курс. Доля украинцев, желающих вступления страны в Евросоюз, превышает 64 процента.

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