Евросоюз решил ужесточить безвиз для украинцев

Евросоюз решил ужесточить безвизовый режим для граждан Украины. Как пишет издание «Обозреватель», с 2021 года украинцам придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону.

Изменения, как отмечается, вызваны запуском системы авторизации въезда, действующей для стран, жители которых освобождены от визовых требований. Авторизовываться в такой системе нужно будет всем, кто намерен посетить страны Шенгенской зоны.

С 2021 года не позднее чем за 96 часов до вылета нужно будет заполнить онлайн-анкету. Гражданам в возрасте от 18 до 70 лет также необходимо будет заплатить 7 евро (более 480 рублей). Для остальных процедура будет бесплатной.

Помимо украинцев, нововведение коснется граждан Канады и Великобритании.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе. ЕС неоднократно угрожал Украине потерей безвиза за неэффективность антикоррупционных реформ. В МИД Украины же заявили, что угрозы потери безвиза практически нет.

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