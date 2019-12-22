В МИД Украины оценили вероятность потери безвиза с ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины оценили угрозу отмены безвизового режима с Евросоюзом. Об этом заявил госсекретарь МИД Андрей Заяц в интервью изданию «Апостроф».

Он предостерег украинцев от панических настроений и заявил, что угрозы потери безвиза практически нет.

«Хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что "все пропало" и "ЕС отменит безвизовый режим". Такой угрозы мы не видим», — подчеркнул госсекретарь.

Дипломат также отметил, что за 2019 год МИД заключил девять договоров о безвизовом режиме поездок с различными государствами.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной начал действовать 11 июня 2017 года. Украинцы могут находиться на территории Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом у них нет права на работу или учебу в Европе. ЕС неоднократно угрожал Украине потерей безвиза за неэффективность антикоррупционных реформ.

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