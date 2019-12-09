Древний украинский сыр стал европейцем

Первым украинским географическим указанием, которое соответствует европейским правилам регистрации и имеет право на признание в ЕС, стал сыр марки «Гуцульська овеча бриндзя». Он получил свидетельство Министерства развития экономки, торговли и сельского хозяйства Украины, сообщает «Интерфакс-Украина».

Заявку на регистрацию такого бренда в соответствии с нормами ЕС общественный союз «Ассоциация производителей традиционных карпатских высокогорных сыров» подал год назад.

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Этот сыр известен с XV века. Он производится на летних высокогорных пастбищах в Закарпатской, Ивано-Франковской и части Черновицкой областей.

Географическим указанием называется наименование, которое связывает товар с определенным регионом производства, что должно обозначать его особые характеристики. Как минимум один из этапов производства такого товара должен происходить на указанной территории.

Признание такого названия в Европе означает, что никто не сможет использовать его для своего продукта. Согласно этим же нормативам, Украина отказалась с 2026 года использовать защищенное географическое указание «коньяк» для обозначения своей продукции. Название для нее выберут позднее.

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