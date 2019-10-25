Российское вино станет легче опознать

Российские вина задумали особым образом выделять в меню ресторанов. Идею поддержали Минсельхоз и Роспотребнадзор, сообщает газета «Известия».

В частности, предлагается ставить российские напитки в винных картах выше, чем иностранные, или использовать специальный шрифт. генеральный директор компании «Массандра» Янина Павленко полагает, что российские вина способны конкурировать с иностранными. «Мы начинаем читать сверху вниз, то есть первое, что мы будем видеть в карте, — это российские вина», — указала она. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Материалы по теме Ставка на сухое Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться

Со 2 января 2020 года в стране вступит в действие закон о повышении акцизов на вино. Акциз с 2020 года составит 31 рубль за литр, с 2021 года — 32 рубля, с 2022-го — 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году будет на уровне 40 рублей за литр, в 2021-м — 41 рубля, в 2022-м — 43 рублей. Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. Теперь исключение будет сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятoв.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!