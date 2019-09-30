В России взлетят цены на вино

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 1 января 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Акциз с 2020 года составит 31 рубль за литр, с 2021 года — 32 рубля, с 2022-го — 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году будет на уровне 40 рублей за литр, в 2021-м — 41 рубля, в 2022-м — 43 рублей.

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Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. Теперь исключение будет сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятoв. С остальных налог будет взиматься в размере 31 рубля за литр в 2020 году, 32 рублей в 2021-м и 33 рублей в 2022-м.

Акциз распространится и на виноград, который используют для производства вина и шампанского, ликерного вина и спиртного, которое готовится по технологии полного цикла. С 2020 по 2022 год он будет ежегодно подниматься на рубль и вырастет с 30 до 32 рублей.

Закон направлен на поддержку отечественных производителей. Однако в связи с дефицитом отечественных материалов новые правила могут привести к росту розничных цен на вино, заявили ранее эксперты, опрошенные ТАСС. По оценке специалистов, рост цен как на российские, так и на импортные вина может составить от пяти до десяти процентов.

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