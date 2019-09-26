Россию призвали продавать иностранцам больше водки

Потенциал России в экспорте водки реализован не полностью, заявил глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, которого цитирует «Интерфакс».

«Водка является традиционным русским брендом. Однако этот потенциал сейчас не реализован. По итогам прошлого года российские продажи на экспортном рынке водки достигли только 150 миллионов долларов», — отметил Косарев.

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По его словам, общий объем экспортного рынка водки составляет 400 миллиардов долларов в год, однако основные представленные на нем бренды не имеют отношения к России.

Ранее стало известно о сокращении розничных продаж водки в России. Динамика снижения с 2010 по 2018 годы составила 47,2 процента — до 83,3 миллиона декалитров (один декалитр равен десяти литрам) в год. Также снизились продажи шампанских вин и вина.

За последние девять лет выросли только продажи коньяка — на 3,6 процента, до 11,5 миллиона декалитров в год.

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