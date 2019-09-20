Россияне стали покупать меньше водки

Розничные продажи алкогольной продукции в России с 2010 года сократились на 25 процентов, следует из доклада компании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В натуральном выражении сокращение составило 73,5 миллиона декалитров (один декалитр равен 10 литрам). Сильнее всего упали продажи водки и ликероводочных изделий — на 47,2 процента, до 83,3 миллиона декалитров в год.

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Продажи шампанских вин снизились на 38 процентов, до 16,9 миллиона декалитров в год, вина — на 7,7 процента, 95,4 миллиона декалитров.

В то же время за последние восемь лет на 3,6 процента (до 11,5 миллиона декалитров в год) выросли розничные продажи коньяка.

Авторы документа связывают сокращение рынка с ужесточением регулирования розничных продаж алкогольной продукции.

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