Развеян миф о разбавленном алкоголе в отелях

Пожелавшая остаться неназванной директриса расположенного в турецкой Анталье пятизвездочного отеля all inclusive призналась в бессмысленности разбавления алкоголя водой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, постояльцы все равно выпьют именно ту дозу спиртного, которую хотят. Если разбавлять водку или другие крепкие напитки водой, то это лишь увеличит количество стаканов, которые закажут гости отеля.

Многие бутылки крепкого алкоголя оснащены дозаторами, так что влить в них воду невозможно. Более того, разбавление крепкого алкоголя водой лишь увеличивает расходы отеля, так как нужно покупать воду и мыть больше стаканов, отмечает собеседница агентства.

Кроме того, качество алкоголя в турецких отелях контролируется не только сотрудниками, но и государственными надзорными органами.

Ранее в июле власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для иностранных туристов. Лицензия будет выдаваться путешественникам старше 21 года, не исповедующим ислам.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!