Иностранным туристам в Дубае разрешат выпивать

Власти Дубая одобрили введение бесплатной 30-дневной лицензии на алкоголь для иностранных туристов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лицензия будет выдаваться бесплатно сроком на 30 дней путешественникам старше 21 года, не исповедующим ислам. Обладатели лицензии могут употреблять спиртные напитки на территории эмирата, не опасаясь нарушить закон. Чтобы получить лицензию, турист должен прийти в магазин сети, торгующей алкоголем, заполнить специальную форму заявки и поставить в ней свою подпись. Также путешественнику следует оставить в магазине копию паспорта и копию печати визы.

Заполнившие заявку получают брошюру с правилами употребления спиртных напитков в Дубае. Согласно этим правилам, запрещается пить алкоголь в общественных местах, садиться в нетрезвом состоянии за руль, дебоширить и устраивать беспорядки.

Ранее обладатели визы Дубая получили право на лицензию сроком на два года, позволяющую покупать спиртные напитки и хранить их у себя дома.

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