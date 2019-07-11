Желание пилота выпить во время полета привело к скандалу на борту

Желание летчика авиакомпании Korean Air выпить вина во время рейса привело к скандалу между членами экипажа. Об этом сообщает The Korea Times.

Инцидент произошел 30 декабря 2018 года во время рейса Инчон (Южная Корея) — Амстердам, однако СМИ написали о нем только сейчас. Пилот попытался захватить с собой в кабину приветственный бокал шампанского, которое предназначалось для пассажиров, однако его остановил бортпроводник. Стюард напомнил, что летчику запрещено употреблять алкоголь на работе. «Тогда вы можете занести мне его в пластиковом стаканчике», — намекнул пилот.

Через несколько часов после взлета он снова потребовал бокал вина, однако получил новый отказ. Более того, стюард доложил о неподобающем поведении капитана старшему бортпроводнику. Тот призвал весь экипаж, включая второго пилота, не давать пожелавшему выпить летчику понять, что его просьба не осталась в секрете. По его мнению, это могло навредить психическому состоянию командира.

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Несмотря на доводы старшего бортпроводника, второй пилот рассказал командиру судна о случившемся. В результате между вторым пилотом и старшим бортпроводником разразился скандал. После приземления в Амстердаме последний написал анонимную жалобу руководству авиакомпании.

В Korean Air решили не принимать мер пресечения в отношении летчика и ограничиться устным предупреждением. «Да, капитан совершил противоречивый поступок, но он не создал серьезных проблем», — пояснили представители авиалиний. Старшего бортпроводника понизили в должности, обвинив его в провокации конфликта на борту и применении оскорбительных выражений в адрес второго пилота.

В ноябре 2018 года второй пилот авиакомпании Japan Airlines был арестован в Лондоне за десятикратное превышение нормы алкоголя в крови. 42-летнего сотрудника авиакомпании заметили пьяным, когда он ехал в автобусе из терминала лондонского аэропорта Хитроу на взлетно-посадочную полосу. Тест на алкогольное опьянение, проведенный полицией Лондона, выявил десятикратное превышение норм, установленных в Великобритании.

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