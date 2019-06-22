Пьяного Пенкина не пустили в самолет

Певца и актера Сергея Пенкина не пустили на борт самолета авиакомпании UTair в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел накануне, 21 июня. Рейс Москва — Минеральные Воды, которым должен был улететь артист, задержали на несколько часов. Тогда Пенкин отправился в бар, где решил подождать посадки. Когда ее объявили, певец уже еле стоял на ногах.

Увидев Пенкина в нетрезвом состоянии, сотрудники UTair отказали ему в проходе на борт. Однако сам артист позже рассказал, что уехал из аэропорта потому, что просто устал ждать вылета.

Летом 2018 года сообщалось, что Пенкина обокрали, пока он спал на лавочке в центре Москвы. До этого он отдыхал в компании незнакомцев и изрядно напился. В итоге артист остался без золотой цепочки с крестиком и иконкой, золотого кольца, наручных часов Saint Honore и iPhone X.

В ноябре 2015-го Украина объявила Пенкина персоной нон-грата. За день до этого сообщалось, что власти страны отменили юбилейные концерты певца в Киеве, Одессе, Днепропетровске и Харькове. В качестве причины назывался отказ певца признавать факт «российской агрессии» в Крыму и Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!