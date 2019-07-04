Названы воспитывающие трезвость в россиянах страны

Составлен рейтинг стран, в которых российские туристы реже всего употребляют алкоголь. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что меньше всего спиртного россияне пьют в ОАЭ (в этом признались 39 процентов респондентов). Особенно туристы отметили эмират Шарджу, где алкоголь полностью запрещен, а иметь при себе горячительные напитки разрешается только тем, у кого есть лицензия на алкоголь от правительства.

Вторую позицию в рейтинге занял Катар: 20 процентов респондентов никогда не употребляли алкоголь в этом арабском государстве. Отмечается, что в Катаре алкоголь продается в единственном магазине на всю страну и только по специальной карте резидента. При этом туристы могут выпить в барах и отелях, но, по словам россиян, значительно дороже, чем в России.

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Кроме того, 20 процентов признались, что им не удалось выпить на Мальдивах, поскольку провоз алкоголя с собой на острова строго запрещен, а в «мини-барах номера обычно стоят маленькие бутылочки с алкоголем по нереальной цене».

12 процентов туристов никогда не пили в Марокко, где алкоголь продается в подвалах супермаркетов или в специализированных магазинах алкогольной продукции. Также 9 процентов опрошенных отказывались от спиртного в Индии. Как рассказала одна из туристок, поиск алкоголя в одном из городов стал для нее целым приключением.

«Местные на вопрос, где тут ближайший бар, сильно округляли глаза и неуверенно предполагали, что, может быть, в Ченнаи (больше 300 километров от этого места). В результате нашли единственный бар в отеле для иностранцев: комнатка за дверью без опознавательных знаков, где наливали только местный кингфишер», — поделилась путешественница.

Также несколько россиян признались в том, что не готовы ехать в вышеуказанные страны по причине отсутствия там возможности выпить.

В июне большинство россиян признались, что любят пить алкоголь на отдыхе. Эксперты сервиса провели опрос среди 3,5 тысячи российских путешественников, чтобы выяснить, как они относятся к распитию алкоголя в отпуске. Оказалось, что 67 процентов туристов всегда пьют спиртные напитки в поездках.

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