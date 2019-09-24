Крымскому мосту посвятят вино

В России планируют выпустить новое вино — «Крымский мост». Как сообщает РИА Новости, запуск произойдет одновременно с началом железнодорожного движения по одноименному мосту. Пока, указывает агентство, вино продается в бутылках без этикеток.

Букет белого сухого вина пока не раскрывают, известно только, что в его создании участвовали виноделы из Крыма и Тамани, а лоза росла в непосредственной близости от моста. Цены также пока не озвучены.

Ранее во вторник, 24 сентября, в сеть попало видео с поездкой дизельного состава по мосту.

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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