Названы способы распознать качественное белое вино

Белое вино лучше покупать в стеклянных бутылках, а не в пакетах, поскольку в последних часто продается не вино, а винные напитки. Об этом специалисты Роскачества заявили в своих рекомендациях по выбору вина. Документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Роскачество рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России. Такие вина должны иметь на этикетке или контр-этикетке обозначение ЗГУ — "вино защищенного географического указания"», — порекомендовали специалисты и подчеркнули, что цена не является маркером качества. Эксперты порекомендовали ассамбляжные вина, произведенные из двух и более сортов винограда. «Когда Шардоне или Совиньон сочетаются с другими сортами, это дает виноделу возможность сделать более сбалансированное, интересное вино», — сказал руководитель рабочей группы Роскачества Артур Саркисян.

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В начале года Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом провело исследование самых популярных на российском рынке отечественных вин. Лучшими белыми винами России признаны напитки под брендами «Винодельня Юбилейная», Alma Valley, Chateau Le Grand Vostock, Chateau Tamagne, «Южная винная компания», «Валерий Захарьин», «Кубань Вино» и Fanagoria. Среди красных вин были отмечены «Винодельня Юбилейная», Fanagoria, «Саук-Дере» и Chateau Tamagne.

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