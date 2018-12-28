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Российское вино предложили не считать алкоголем

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Общественная палата попросит депутатов придать российскому вину официальный статус продукта питания, а не алкогольного напитка. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии ОП по безопасности Иван Абажер.

«Мы считаем, что вино нужно позиционировать не как алкогольную, а как винодельческую продукцию, как продукт питания и вывести его из-под контроля Росалкогольрегулирования», — отметил он.

Соответствующее положение может быть внесено в законопроект« О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации» перед его рассмотрением во втором чтении.

В настоящее время, по мнению Абажера, вино незаслуженно подпадает под жесткое лицензирование наравне с крепкими спиртными напитками.

Ранее, 27 декабря, сообщалось о проработке Минфином вопроса о минимальной отпускной цене на вино. Соответствующие предложения от разных компаний настолько разошлись, что в ведомстве решили провести дополнительный анализ затрат на производство и доставку напитка в торговые сети.

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