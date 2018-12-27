В России установят минимальную цену на вино

Минфин прорабатывает вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на вино, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сейчас идет обсуждение с производителями, они уже высказали свои предложения о возможных размерах МРЦ. Поскольку оценка разных компаний существенно разошлась, министерство в ответ предложило дополнительно проанализировать затраты на производство и логистику.

Сейчас в России на государственном уровне зафиксированы МРЦ на водку, бренди, коньяк и шампанское. По оценке главы Союза виноделов и виноградарей Леонида Поповича, минимальная цена на вино должна быть примерно на 10-15 процентов ниже, чем на шампанское.

Ассоциация производителей игристых вин требует, чтобы шампанское стоило не менее 202 рублей за бутылку. Сейчас минимальная стоимость составляет 164 рубля. Таким образом, порог МРЦ может быть установлен на уровне 170-180 рублей.

Ранее сообщалось, что из-за нового техрегламента «О безопасности алкогольной продукции» в Россию могут существенно сократится поставки импортного спиртного. Требования к напиткам существенно ужесточат, из-за чего есть риск запрета на импорт ряда напитков.

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