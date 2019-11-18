Российским винам захотели отдать лучшие места на полках магазинов

Российские магазины могут обязать ставить отечественные вина на отдельные стенды и размещать их на лучших местах на полках. Группа депутатов направила эту инициативу председателю комитета Госдумы по экономической политике Сергею Жигареву. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Согласно документу, выкладка должна сопровождаться надписью «Вино России». Вина из российской продукции предлагают маркировать надписью «Сделано из российского винограда». Вина, сделанные из импортного, могут запретить называть российскими.

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Информация о происхождении вина должна занимать не менее 30 процентов этикетки, а в случае с виноградосодержащими напитками 20 процентов упаковки должно занимать уведомление о том, что данная продукция не является вином.

По словам гендиректора Infoline-аналитики Михаила Бурмистрова, лучшими считаются места, расположенные на уровне глаз покупателя или чуть ниже. Он пояснил, что менеджеры магазинов выкладывают продукцию по определенной логике. Однако директор крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор» Андрей Тетерин заявил, что изменение выкладки вин не скажется на продажах, поскольку уже сейчас в крупных сетях такая продукция на стендах делится по регионам происхождения. Он добавил, что в настоящее время российские вина являются лидерами продаж, особенно высоким спросом пользуются краснодарские и крымские.

Предложения депутатов относятся к закону о виноградарстве и виноделии, который был внесен в Госдуму в середине октября. Рассмотрение документа в первом чтении намечено на 19 ноября.

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