Экономика
 
Последние новости
Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину
Путин поручил обеспечить поэтапный переход на электронные документы в медицине
Подозреваемую по делу об убийстве Шеремета отправили под домашний арест
Три солнца в небе шокировали жителей китайского города
Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского
Россиянка подселила гастарбайтеров в комнату к своим детям
Россия пообещала не оставить Европу без газа
Гузеева поведала о борьбе с алкоголизмом и лишним весом
Найдено первое в истории изображение сверхъестественных существ
Новости партнеров

Европа запретила Украине производство марки сыра

Перейти в «Мою Ленту»

Название марки сыра фета защищено в ЕС как географическое указание, поэтому с 2023 года Европа запретила Украине обозначать так свой продукт, пишет Agroportal.

Зампред общественного союза «Овцеводство и козоводство Украины» Наталья Якименко рассказала, что решено использовать древнее украинское слово набел, а вместо фета писать набел рассольный.

По ее словам, для ребрендинга предполагается запустить маркетинговую программу, которая расскажет потребителям о новом названии и качестве сыра.

Украина признала европейские географические указания в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно этим же нормативам, республика отказалась с 2026 года использовать название «коньяк» для обозначения своей продукции.

Также Киев получил право на собственные географические указания. Первым украинским географическим указанием, которое соответствует европейским правилам регистрации и имеет право на признание в ЕС, стал сыр марки «Гуцульська овеча бриндзя».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинские производители придумали новое название для сыра фета
Древний украинский сыр стал европейцем
Российским винам захотели отдать лучшие места на полках магазинов
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 декабря
Церемония, посвященная дебюту первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO) на саудовской фондовой бирже

С протянутой трубой

Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире
15:56Сегодня

Грузия оценила потери из-за России

15:15Сегодня

Молдавия подстраховалась от потери российского газа

13:34Сегодня

Банк России снизил ключевую ставку

Экономика02:5110 декабря

Газовый тупик

Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
12:56Сегодня

В России обсудили перспективы внедрения 5G-сетей

13:12Сегодня

Рубль взлетел

13:03Сегодня

Россияне не захотели новогодних корпоративов без премии

Экономика13:51Сегодня
Игорь Артемьев

Не СРОслось

ФАС предлагает исключить саморегулирование в банкротных торгах
10:47Сегодня

Россиянам рассказали о главных правилах при выборе новогодней гирлянды

08:55Сегодня

В санкциях против России увидели положительный эффект

08:31Сегодня

Банки предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами

Россия
Отец умершего без новой почки ребенка связал его смерть с увольнением Каабака
и. Входит в состав Северного флота, флагман ВМФ РФ. Находясь в седьмом по счету дальнем походе, в ноябре 2016 г. - январе 2017 г. крейсер впервые принял участие в боевых действиях - палубные истребители корабля наносили удары по инфраструктуре террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) на территории Сирии. Лев Федосеев/ТАССНа крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Огнем охвачен весь энергоотсек. Есть пострадавшие
В туалете московского общежития нашли тело студентки-пианистки из Китая
«Война — это, сука, страшно»
25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
На «Адмирале Кузнецове» нашли еще одного погибшего
Юрий ЛужковДорогой москвич
Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего
Двое школьников спасли россиянку от изнасилования
Все материалы
Мир
Новым премьером Британии стал старый премьер
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Во взорванном доме в Германии нашли боеприпасы
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Мужчина напал с ножом на полицейских в Париже
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Ирак уничтожил пять баз ИГ
Все материалы
Бывший СССР
Сороса назвали вторым по влиянию человеком на Украине
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
На границе Украины и Молдавии обнаружили нелегальный спиртопровод
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
Зеленского обвинили в тайных встречах с Коломойским
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными
Лукашенко вступился за «чистых» российских спортсменов
Все материалы
Экономика
Европа запретила Украине производство марки сыра
Церемония, посвященная дебюту первичного публичного размещения акций Saudi Aramco (IPO) на саудовской фондовой биржеС протянутой трубой
Как арабская нефтяная компания обогнала Apple с Microsoft и стала самой дорогой в мире
Грузия оценила потери из-за России
Газовый тупик
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
Молдавия подстраховалась от потери российского газа
Игорь АртемьевНе СРОслось
ФАС предлагает исключить саморегулирование в банкротных торгах
Банк России снизил ключевую ставку
Все материалы
Силовые структуры
Стали известны подробности уголовного прошлого убийцы студентки РУДН
Дмитрий ЗахарченкоВыжали все сроки
Главарь самой мощной банды 90-х, полковник-миллиардер и Кокорин с Мамаевым: кто сел и вышел в 2019-м
Американских преподавателей депортировали из России из-за незаконной работы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Соколова заявил о влиянии лекарств на совершение убийства
Виктор Шеймов«Мне промывали мозги с самого детства»
Майор КГБ сбежал в США и раскрыл все советские секреты. За измену ему обещали миллион долларов
Топ-менеджера «Росгеологии» приговорили к 3,5 годам за мошенничество
Все материалы
Наука и техника
Аварии «Адмирала Кузнецова» объяснили деградацией ВМФ России
From left: U.S. Navy Vice Admiral William H. P. Blandy (1890 - 1954), his wife, and Rear Admiral Frank J. Lowry (1888 - 1955) cut a cake made in the shape of a mushroom cloud formed by the explosion of an atom bomb at a reception for Operation Crossroads, a U.S. program that tests nuclear weapons, Washington, D.C., November 6, 1946. (Photo by Stock Montage/Getty Images)Секс, радиация, рок-н-ролл
Как американцы полюбили ядерную бомбу и превратили ее в культ
Microsoft представила Xbox нового поколения
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Перетяжеленная российская «Федерация» не долетит до Луны
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
Названы лучшие игры года
Все материалы
Спорт
Sports.ru рассказал о тайном награждении Колобкова орденом Александра Невского
Хосеп Гвардиола«Мы наделали много ошибок»
Неожиданный провал Гвардиолы и взлет «Ливерпуля» с «Лестером» — главные события тура АПЛ
Женская сборная России по биатлону завоевала первую медаль в сезоне
По волчьему следу
На чем можно заработать в 17-м туре АПЛ
Президента ЦСКА Гинера наказали отстранением от футбола
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Футболисты «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки
Все материалы
Культура
Объявлена женщина десятилетия
Безумное время
Главные сериалы десятилетия: рейтинг телешоу, которые определили 2010-е
Названы самые скандальные знаменитости года
Темные тела
Мрачные истории на лучших черно-белых снимках со всего мира
Назван главный режиссер десятилетия
«Мы не понимали, почему люди кричат и плачут»
Главный израильский писатель об иврите, политике и гибели сына
Андрей Губин вернется на сцену
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев назвал неудачной шутку Зеленского в ответ на стишок Путина
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
Определены главные события 2019 года у россиян
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
Стали известны результаты вскрытия умершего после визита скорой журналиста
«Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика»
Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать
Блогер посоветовал певице поскорее родить и прослыл женоненавистником
Все материалы
Ценности
Платье Мелании Трамп на балу Конгресса высмеяли в сети
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Бывший президент Украины пересел на Mercedes за 500 тысяч долларов
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Американский рэпер показал способ завязать платок как российская бабушка
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Эмили Ратаковски снялась в рекламе нового нижнего белья своего бренда
Все материалы
Путешествия
Россиянин без одежды выпрыгнул из движущегося поезда
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Посчитано число встречающих Новый год в пути россиян
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
В российских поездах задумали создать курилки
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за пыльного салона
Все материалы
Из жизни
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
Джек Роланд Мерфи«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»
Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
Мужчина хотел повесить рождественскую гирлянду на крышу и разбился
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Женщина похудела на 100 килограммов из страха стать посмешищем в интернете
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Украденный смартфон показал россиянину видео с его похитителем
Все материалы
Автомобили Юрия Лужкова
От Москвича до кабриолета за миллион долларов
Классика легкосплавных дисков
15 вариантов колес, которые добавляют машинам 100500 пунктов красоты
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
Hyundai i30 N против Renault Megane RS
В булочную или на трек: чем корейский выскочка i30 N ответит лучшему хот-хэтчу всех времен?
В России стартовало производство нового кроссовера Skoda
Kia придумала новый логотип
Появился сервис для краткосрочного обмена автомобилями
Все материалы
Дом
Россиянка подселила гастарбайтеров в комнату к своим детям
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Бывший особняк Брэда Питта и Дженнифер Энистон подешевел
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Эстония продала крепость Николая I за пять миллионов евро
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Российская школьница пустила в дом вора и заперла его
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы