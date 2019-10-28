Евросоюз разрешил отложить Brexit

Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года. Об этом глава Евросовета Дональд Туск написал на своей странице в Twitter.

По его словам, 27 стран-членов ЕС согласились принять просьбу Лондона о переносе срока. В скором времени это решение будет принято формально, добавил он. До этого сроком выхода Соединенного Королевства из ЕС значилось 31 октября.

BBC News отмечает, что в настоящее время британский парламент готовится голосовать по предложению премьер-министра Бориса Джонсона о всеобщих досрочных выборах 12 декабря.

Ранее парламент утвердил с Брюсселем сделку по Brexit, после чего отказался рассматривать в срочном порядке график выхода, тем самым снизив его вероятность в ближайшее время. До этого депутаты проголосовали за то, чтобы запросить у Евросоюза новую отсрочку. Вместе с тем Джонсон заявлял, что не собирается откладывать выход из ЕС.

Изначально Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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