Британия утвердила Brexit и отказалась думать о его дате

Парламент Великобритании утвердил сделку с Евросоюзом о выходе из него, после чего отказался рассматривать в срочном порядке график Brexit, тем самым снизив его вероятность в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters.

Сначала палата общин 329 голосами против 299 утвердила сам законопроект о сделке во втором чтении, который предложил премьер-министр Борис Джонсон. Сообщается, что затем против ускоренного рассмотрения графика Brexit за три дня высказались 322 члена палаты общин, что, по сути, сделало невозможным выход из Евросоюза в октябре. Сам Джонсон после этого приостановил рассмотрение закона и заявил, что в случае реального оттягивания парламентом Brexit на несколько месяцев он поставит вопрос о проведении досрочных выборов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз будет готов предоставить новую отсрочку Великобритании до февраля 2020 года.

19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новую отсрочку по Brexit. Вместе с тем премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС, запланированный на 31 октября.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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