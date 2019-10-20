Великобритания запустила особый план по жесткому Brexit

Великобритания выйдет из ЕС уже к концу месяца, как и было запланировано. Для этого правительство запустило чрезвычайный план по осуществлению так называемого жесткого Brexit без сделки. Об этом телеканалу Sky заявил министр по особым поручениям Майкл Гоув, передает The Guardian.

По его словам, после голосования в парламенте о новой отсрочке для Brexit возрастает риск того, что Лондону придется отказаться от варианта заключить сделку с Брюсселем. «Мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продление переговоров», — подчеркнул он.

Гоув добавил, что у Великобритании есть все средства и возможности, чтобы успеть осуществить Brexit в октябре, соответствующие сроки закреплены в соглашении с Брюсселем.

19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit. Вместе с тем премьер-министр Борис Джонсон заявил, что не собирается откладывать выход из ЕС, запланированный на 31 октября.

Британия должна была выйти из ЕС 29 марта, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit.

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