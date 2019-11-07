Украина обговорит с ЕС «другую реальность»

Украинские власти намерены поднять в переговорах с Евросоюзом вопрос о модернизации Соглашения об ассоциации. Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает издание «Украинская правда».

По его словам, Украина сейчас «существует в другой реальности, нежели чем когда подписывался договор». Кулеба отметил, что власти при этом не намерены в переговорах с ЕС использовать термин «пересмотр соглашения». «Мы говорим о том, что соглашение надо привести в соответствие к реальности», — пояснил украинский политик.

Кулеба считает пересмотр слишком революционным методом, чтобы о нем заявлять. «Это полный разбор сделки и пересбор с нуля. А это несет немалые риски. Поэтому мы подходим достаточно осторожно, говоря лишь о модернизации», — сказал вице-премьер.

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Ранее Кулеба говорил, что украинское правительство намерено за пять лет достичь соответствия страны критериям вступления в НАТО и Евросоюз. При бывшем президенте Петре Порошенко курс на вступление в Евросоюз и Североатлантический альянс были закреплены в конституции республики. Новый глава государства Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что он также придерживается идей евроатлантической интеграции.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-участниц ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ.

Для этого в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

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