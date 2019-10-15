Бывший премьер Украины раскрыл роль Путина в его переезде в Россию

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров получил статус политического беженца в России по указанию президента страны Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью изданию «Гордон».

Азаров рассказал, что встречался с российским лидером, когда приехал в страну, и была необходимость решить ряд вопросов по его пребыванию в России. «Мне надо было юридически оформить мое пребывание здесь», — отметил он и добавил, что когда-нибудь сможет отказаться от статуса политического беженца.

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Кроме того, бывший украинский политик заявил, что не отказывался от гражданства Украины и не планирует это делать. Азаров рассказал, что его обвиняют во рвении к «какой-то кормушке». «Мне ничего не надо от Украины: ни должностей, ни кормушек... Если я буду нужен Украине, я приеду», — добавил он.

Николай Азаров возглавлял правительство Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. Он покинул страну сразу после того, как в феврале 2014-го в Киеве произошел насильственный захват власти. Эти события стали результатом Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов Украины.

В конце января Азаров был объявлен в розыск по делу о хищениях. В мае 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил заочное привлечение к ответственности Азарова и бывшего президента Украины Виктора Януковича. Они должны были стать фигурантами судебного процесса по делу о присвоении средств компании «Укртелеком».

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